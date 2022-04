Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Roche lâche 3% à Zurich, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours maintenu à 345 francs suisses sur le titre du groupe pharmaceutique.



'SKYSCRAPER-01 ne reflète pas une option à la hausse gratuite et dépend beaucoup du gantenerumab dans la maladie d'Alzheimer', estime le broker, ajoutant que 'les phases III posent peut-être les mauvaises questions'.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -3.69%