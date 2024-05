Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: partenariat renouvelé avec Hitachi dans le diagnostic information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi avoir renouvelé pour 10 ans son partenariat vieux de 46 ans dans les dispositif médicaux de diagnostic avec le japonais Hitachi.



Les deux groupes, qui mettent en commun leur savoir-faire dans des domaines tels que l'ingénierie et la fabrication depuis 1978, rappellent avoir mis au point dans le cadre de leur collaboration le premier analyseur multi-canal et avoir automatisé ensemble les processus d'immunologie.



A ce jour, Roche et Hitachi revendiquent une base installée de plus de 84.000 plateformes diagnostiques à travers le monde.



Ils prévoient de lancer, d'ici à la fin de l'année, deux nouveaux analyseurs cobas, le c 703 et le cobas ISE neo, ainsi qu'une nouvelle solution baptisée cobas Mass Spec.





