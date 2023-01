Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: partenariat avec le français Sysnav Healthcare information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Le français Sysnav Healthcare a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec le groupe suisse Roche dans la mesure des mouvements chez les patients atteints de certaines maladies.



Leur collaboration vise à associer la technologie développée par Sysnav dans les systèmes numériques de santé au savoir-faire dont dispose Roche dans la découverte de médicaments dans les neurosciences afin de concevoir de nouveaux dispositifs médicaux portables.



Les deux partenaires expliquent que les personnes souffrant d'une maladie neuromusculaire souffrent souvent de troubles du mouvement ayant un lourd impact sur leur vie quotidienne.



Selon eux, les outils de mesure et d'évaluation de la fonction motrice peuvent aider les médecins à prescrire le traitement le plus adapté et à soutenir la recherche médicale en vue de mettre au point de nouveaux médicaments.



Sysnav rappelle que son dispositif connecté SV95c fait l'objet d'un certification de l'Agence européenne du médicament dans le cadre de la maladie de Duchenne, un dossier qui l'a déjà amené à collaborer avec Roche.





