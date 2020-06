Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : partenariat avec l'australien SpeeDx Cercle Finance • 16/06/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - L'australien SpeeDx a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec le géant pharmaceutique suisse Roche dans la domaine des maladies infectieuses et des tests de résistance aux antibiotiques. Aux termes de l'accord, Roche obtiendra un accès non-exclusif au portefeuille de SpeeDx afin d'étoffer ses produits de diagnostic, notamment pour ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles. SpeeDx s'est en effet spécialisé dans les outils de détection de la gonorrhée et de la bactérie mycoplasma genitalium. Face à la montée de la résistance aux antibiotiques - considérée comme un problème de santé mondial - certains outils avancés permettent aux médecins d'opter pour une thérapie ciblée en fonction des caractéristique du patient et de l'infection concernée.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.85%