Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : opinion positive du CHMP pour Venclyxto Cercle Finance • 31/01/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments a adopté une opinion positive pour Venclyxto en combinaison avec Gazyvaro, pour le traitement d'adultes atteints de leucémie lymphocytaire chronique non traitée précédemment. Cette opinion se fonde sur les résultats d'une étude pivot de phase III ayant démontré une réduction de 65% du risque d'aggravation de la maladie ou de décès avec cette combinaison, comparé au standard de soins actuel. Co-développé par Roche et l'américain AbbVie, Venclyxto est commercialisé par conjointement par AbbVie et Genentech (filiale du groupe de santé suisse) aux Etats-Unis, et par AbbVie seul en dehors des Etats-Unis.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.44%