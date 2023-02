Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: opération de rachat d'actions au porteur information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que la Fondation Roche avait fait l'acquisition de 540.000 actions au porteur dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres.



Dans un avis financier, le groupe pharmaceutique suisse explique que le rachat de ces titres va lui permettre d'alimenter les régimes de rémunérations en actions qu'il propose à ses salariés.



Le laboratoire précise que son annonce fait suite à la publication d'informations selon lesquelles un membre issu du concert d'actionnaires des héritiers des familles fondatrices a cédé 2,7 millions d'actions au porteur via un placement accéléré.



Suite à l'opération, la participation du pool d'actionnaires historique verra ses droits de vote baisser à 65%, contre 67,5% précédemment.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -2.09%