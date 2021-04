Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : obtient 82.9% de GenMark à la suite de son OPA Cercle Finance • 22/04/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - A l'issue de son OPA, Roche annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition, à travers sa filiale Geronimo Acquisition Corp., de 82.89% de GenMark Diagnostics. Roche, qui avait annoncé cette acquisition le 15 mars, détient désormais 61 201 761 actions GenMark qui ont été rachetées au prix unitaire de 24.05 USD. Roche a l'intention de finaliser l'acquisition de GenMark en le fusionnant avec Geronimo Acquisition. GenMark deviendrait alors une filiale à 100% de Roche et ses actions cesseraient d'être négociées au Nasdaq. Tomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics s'est dit 'ravi' de cette acquisition qui devrait soutenir à long terme l'engagement de Roche à contrôler la résistance aux antibiotiques et aux maladies infectieuses. ' L'ajout de la technologie multiplex exclusive de GenMark Diagnostics (...) élargira notre portefeuille de diagnostics moléculaires de premier ordre pour aider à mettre rapidement des informations vitales à la disposition des prestataires de soins de santé et améliorer les résultats pour les patients ', a-t-il commenté.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.15%