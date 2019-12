Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvelles données sur les lymphomes Cercle Finance • 09/12/2019 à 09:46









(CercleFinance.com) - Roche annonce de nouvelles données sur les nouvelles immunothérapies anticancéreuses bispécifiques CD20-CD3 chez les personnes atteintes de lymphomes difficiles à traiter. Les données sur le mosunetuzumab qui seront présentées lors de la session scientifique plénière de la réunion annuelle de l'American Society of Hematology 2019 démontrent des réponses complètes durables chez les personnes atteintes d'un lymphome non hodgkinien en rechute ou réfractaire. ' Les données préliminaires sur l'innocuité et l'efficacité du CD20-TCB confirment le potentiel des approches combinées avec les thérapies anti-CD20 ' indique le groupe. 'Malgré les progrès récents du traitement, les lymphomes non hodgkiniens à croissance lente et agressifs présentent des défis de gestion de plus en plus difficiles à chaque rechute', a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et directeur du développement mondial des produits. 'Nous sommes encouragés par ces premiers résultats, qui suggèrent que nos nouvelles immunothérapies contre le cancer bispécifiques peuvent aider les personnes atteintes d'une maladie en rechute ou réfractaire au traitement qui ont besoin de plus d'options.'

