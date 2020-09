Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvelles données pour Ocrevus et Enspryng Cercle Finance • 03/09/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Roche annonce que de nouvelles données dans la sclérose en plaques et le trouble du spectre de la neuromyélite optique, seront présentées au congrès MSVirtual2020, qui se tiendra du 11 au 13 septembre prochains. 'Ces nouvelles données renforcent encore Ocrevus (ocrelizumab) comme option de traitement hautement efficace offrant un profil bénéfice-risque favorable et consistant, avec une adhérence et une persistance du traitement élevées', souligne le groupe de santé suisse. Il ajoute que des données de phase III ont démontré une sévérité réduite des rechutes avec Enspryng (satralizumab), son traitement sous-cutané des adultes souffrant de trouble du spectre de la neuromyélite optique, traitement récemment approuvé par la FDA.

