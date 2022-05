Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: nouvelles données positives sur glofitamab information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que de nouvelles données pivots positives sur son glofitamab seront présentées aux réunions annuelles 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) du 3 au 7 juin et de l'Association européenne d'hématologie (EHA) du 9 au 12 juin.



Ces données, présentées pour la première fois, montrent que le glofitamab induit des taux de réponse complète élevés et durables chez les personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B fortement prétraité, selon le géant suisse de la santé.



Les données ont été soumises pour approbation à l'Agence européenne des médicaments (EMA), et des soumissions à d'autres autorités sanitaires, dont la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, sont prévues cette année.





