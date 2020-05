Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvelles données positives en cancer du poumon Cercle Finance • 29/05/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Roche annonce que des données mises à jour de son étude pivot de phase III ALEX montrent un taux de survie à cinq ans accru avec Alecensa (alectinib), comparé à crizotinib, chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif. 'Ces données confirment l'efficacité à plus long terme d'Alecensa déjà démontrée à travers trois essais cliniques de phase III', souligne le groupe de santé suisse, qui présente les données complètes ce jour au programme scientifique virtuel ASCO20.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.18%