Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvelles données positives dans la SMA Cercle Finance • 16/03/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Roche annonce de nouvelles données sur deux ans montrant que son Evrysdi continue de démontrer une amélioration ou un maintien de la fonction motrice chez les personnes âgées de deux à 25 ans atteintes d'amyotrophie spinale (SMA) de type 2 ou 3. 'Premier et seul traitement de la SMA à domicile approuvé par la FDA, Evrysdi (risdiplam) a prouvé son efficacité chez les adultes, les enfants et les nourrissons de deux mois et plus', souligne le laboratoire pharmaceutique helvétique.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.35%