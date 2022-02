Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: nouvelles données favorables dans l'ophtalmologie information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé vendredi de nouvelles données à deux ans concernant Vabysmo et Susvimo montrant que les deux médicaments ophtalmologiques permettaient de maintenir la vision des patients avec moins d'injections oculaires que les traitements actuels.



Deux études cliniques réalisées dans l'oedème maculaire diabétique (OMD) montrent qu'au moins 60% des patients éligibles à Vabysmo peuvent être traités tous les deux mois au bout de deux ans, ce qui correspond une amélioration de 10 points par rapport aux conclusions initiales.



Un autre essai conduit sur la forme néovasculaire de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) montre, lui, que 95% des patients suivant un traitement avec Susvimo peuvent bénéficier d'une injection tous les six mois au bout de deux ans.



Approuvé aux Etats-Unis depuis le début de l'année, Vabysmo est le premier représentant d'une nouvelle classe de médicaments ophtalmologiques ciblant deux voies qui favorisent les troubles rétiniens.



Susvimo est un implant oculaire à libération continue de médicament qui constitue une alternative à de fréquentes injections dans l'oeil, ce qui facilite ainsi la vie des patients.





