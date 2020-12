Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvelles données contre le cancer du sang Cercle Finance • 08/12/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que trois de ses anticorps expérimentaux ont montré une 'activité encourageante' pour le traitement de plusieurs types de cancer du sang. Le fabricant suisse de médicaments a déclaré que le mosunetuzumab et le glofitamab, deux anticorps bispécifiques s'attaquant aux cellules T, ont montré des réponses 'prometteuses' chez les patients atteints de lymphomes non hodgkiniens, y compris les lymphomes folliculaires récidivants ou réfractaires et les lymphomes diffus à grandes cellules B. Un tiers des anticorps bispécifiques de Roche, le cevostamab, a également montré un taux de réponse 'encourageant' au cours d'un essai de phase I en cours chez des patients atteints de myélome multiple, a déclaré la société. Les anticorps, qui activent les cellules immunitaires du patient appelées cellules T et éliminent les cellules cancéreuses cibles, sont au centre de la conférence annuelle de la Société américaine d'hématologie, qui se termine aujourd'hui.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.12% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.85%