Roche : nouvelles données à venir sur le Satralizumab

(CercleFinance.com) - Le groupe Roche annonce qu'il présentera de nouveaux résultats sur l'innocuité du Satralizumab, pour le traitement du trouble du spectre de la neuromyélite optique, lors de la 6e réunion annuelle de l'Académie européenne de neurologie. 'Ces résultats montrent que le Satralizumab est bien toléré dans une large population de patients - y compris les adolescents, pour lesquels il n'existe aucun médicament approuvé', explique le groupe. Le Satralizumab repose sur une nouvelle technologie de recyclage des anticorps, permettant une plus longue durée de circulation de ces derniers, et sur un dosage sous-cutané toutes les quatre semaines.

