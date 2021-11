Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvelles analyses contre le Covid 19 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui d'autres résultats positifs d'un essai de phase 3 mené conjointement avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui a évalué l'utilisation d'une dose unique de Regen-Cov expérimental (1 200 mg administrés par 4 injections sous-cutanées) pour prévenir la Covid-19 chez les personnes non infectées. Une dose unique de Regen-Cov (1 200 mg par voie sous-cutanée) a réduit le risque de Covid-19 de 81,6 % au cours de la période de suivi pré-spécifiée (mois 2 à 8), maintenant la réduction du risque de 81,4 % précédemment signalée au cours du mois 1. Au cours de la période d'évaluation de 8 mois, il y a eu 0 hospitalisation pour Covid-19 dans le groupe Regen-Cov et 6 dans le groupe placebo. ' Les anticorps entièrement humains de Regen-Cov ont été développés pour fournir des effets protecteurs durables sans mutations ou séquences artificielles ' indique le groupe.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.51%