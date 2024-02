Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: nouvelle collaboration avec PathAI dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi qu'il allait de nouveau s'associer à PathAI, un spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à la pathologie, cette fois dans le domaine du diagnostic accompagnant la thérapie.



Aux termes de l'accord, PathAI va collaborer de manière exclusive avec Roche Tissue Diagnostics (RTD), l'activité d'instruments et de réactifs permettant le diagnostic du cancer et des maladies infectieuses grâce à l'analyse de tissus humains.



L'objectif du partenariat est de concevoir des algorithmes de pathologie numérique alimentés par l'IA destinés aux tests compagnon de Roche, qui permettent de déterminer quels patients sont susceptibles de bénéficier d'un traitement donné.



A l'issue d'un précédent projet mené en 2021, Roche et PathAI avaient déjà développé ensemble un outil d'analyse embarquée de l'imagerie médicale pour les pathologistes, désormais intégré à la plateforme navify de Roche.





