Roche: nouvelle approbation pour Vabysmo aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a approuvé sa seringue préremplie à dose unique Vabysmo pour le traitement de trois affections touchant près de 80 millions de personnes dans le monde, et constituant des principales causes de perte de vision.



Le groupe de santé suisse précise qu'il s'agit de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire ou humide, de l'oedème maculaire diabétique (OMD) et de l'oedème maculaire après occlusion veineuse rétinienne (OVR).



Même médicament que les flacons Vabysmo actuellement disponibles dans un format alternatif prêt à l'emploi, la seringue préremplie sera disponible pour les spécialistes de la rétine des États-Unis et leurs patients dans les mois à venir.





