Roche: nouvel essai de phase III dans la maladie d'Alzheimer

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à trois instituts de recherche américains afin de lancer un nouvel essai de phase III sur son anticorps gantenerumab dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.



Le groupe pharmaceutique suisse dit avoir conclu un accord de collaboration en vue de partager son expertise dans le domaine avec le Banner Alzheimer's Institute, le Massachusetts General Hospital et l'Université de Californie du Sud, trois centres médicaux basés aux Etats-Unis.



Ce nouvel essai - appelé à recruter 1200 participants âgés entre 60 et 80 ans - vise à évaluer le potentiel du gantenerumab dans le ralentissement de la progression de la maladie chez les personnes présentant des premiers signes de démence, avant que trop de dommages neurologiques ne soient causés.



Dans son communiqué, Roche précise que les résultats de deux premiers essais de phase III concernant l'efficacité de gantenerumab chez des individus présentant des signes précoces de la maladie sont attendus vers la fin de l'année.





