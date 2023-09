Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: nouvel accord de recherche avec Ionis information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie californienne Ionis a annoncé mercredi avoir conclu un nouvel accord avec Roche, son partenaire depuis dix ans, sur la recherche et le développement de thérapies à ARN visant à traiter la maladie d'Alzheimer ainsi que celle de Huntington.



Aux termes de l'accord, Roche obtiendra les droits exclusifs mondiaux portant la fabrication et la commercialisation de médicaments susceptibles d'être découverts par Ionis.



En contrepartie, Ionis recevra un paiement initial de 60 millions de dollars, auquel pourrait s'ajouter d'autres versements d'étape en fonction des avancées des deux projets, sans compter les éventuelles redevances sur les produits qui pourraient être mis sur le marché.



Ionis et Roche collaborent depuis 2013 autour d'un traitement expérimental de la maladie de Huntington, une pathologie neurodégénérative rare et héréditaire, faisant actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 2.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.93%