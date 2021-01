Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouvel accord de partenariat avec Sysmex Cercle Finance • 25/01/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir signé, le 14 décembre 2020, un nouvel accord de partenariat commercial mondial avec Sysmex, permettant à Roche de continuer à distribuer les produits d'hématologie Sysmex, y compris les instruments et les réactifs. Dans le cadre de la collaboration nouvellement définie, qui durera jusqu'à la fin de 2030, les deux sociétés ont convenu d'utiliser leurs plates-formes informatiques respectives pour améliorer l'expérience client et la prise de décision clinique. 'Des études récentes estiment qu'en Europe, 80 millions de personnes souffrent de troubles hématologiques et l'impact économique des troubles sanguins en Europe s'élève à 23 milliards d'euros par an, principalement en dépenses de santé', souligne Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.08%