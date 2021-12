Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouveaux kits de test pour Omicron information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Roche et TIB Molbiol, une filiale nouvellement acquise au sein de la division Roche Diagnostics, annoncent avoir développé trois kits de test supplémentaires permettant de différencier les mutations uniques présentes dans la variante Omicron du coronavirus par rapport aux autres variantes du SRAS-CoV-2. Ces tests sont destinés à être utilisés sur les analyseurs LightCycler et cobas z 480 de Roche. En utilisant une technologie appelée qPCR (réaction en chaîne par polymérase quantitative), ils peuvent aider les chercheurs à améliorer la détection des variantes et la recherche virale, et sont parmi les premiers à traiter le nombre de mutations uniques de la variante Omicron, assure Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.33%