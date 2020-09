Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouveaux essais cliniques dans la sclérose en plaques Cercle Finance • 09/09/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Roche annonce l'initiation d'un programme d'essais cliniques de phase III innovant sur son médicament expérimental fenebrutinib dans la sclérose en plaques, portant sur les formes récurrente et progressive primaire de la maladie. Il fait aussi part d'un programme d'essais cliniques de phase III portant sur une dose plus élevée d'Ocrevus, et d'un essai distinct sur Ocrevus concernant spécifiquement les patients afro-américains, hispaniques et latino-américains atteints de sclérose en plaques. Le groupe de santé helvétique présentera ces différents essais et leurs justifications scientifiques à l'occasion du MSVirtual2020, la huitième réunion conjointe de l'ACTRIMS et de l'ECTRIMS, qui se tiendra du 11 au 13 septembre.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.85%