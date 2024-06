Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: nouveau test de détection dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi le lancement dans les pays acceptant le marquage CE d'un nouveau test de détection permettant d'identifier d'une affection maline à lymphocytes B d'une infection normale.



Le kit, dénommé 'Ventana Kappa and Lambda Dual ISH mRNA Probe Cocktail' doit permettre de diagnostiquer les lymphomes B, un type de cancer du sang qui représente le lymphome non-hodgkinien le plus fréquemment rencontrés.



Roche souligne que le lymphome non-hodgkinien est le dixième cancer le plus répandu dans le monde, avec à la clé plus de 250.000 décès annuels.



Dans ses phases précoces, la maladie se traduit par des symptômes tels qu'un gonflement des ganglions, de la fièvre, de la fatigue, une perte d'appétit et des éruptions cutanées, ce qui peut conduire les professionnels de santé à le confondre à une infection classique.





