Roche : nouveau test approuvé par la FDA sur cobas 6800/8800

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir reçu de la FDA américaine, une autorisation d'utilisation en urgence pour son test cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B pour un usage sur les systèmes cobas 6800/8800, test qui est aussi disponible sur les marchés acceptant le marquage CE. 'Ce test est destiné à la détection qualitative et à la différenciation de SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B chez les patients suspectés par leurs professionnels de santé d'une infection virale respiratoire conforme à la Covid-19', explique le groupe de santé suisse.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange 0.00%