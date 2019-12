Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : nouveau report pour l'OPA sur Spark Cercle Finance • 09/12/2019 à 08:20









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir de nouveau prolongé le délai de son offre publique d'achat (OPA) visant les actions Spark Therapeutics, jusqu'au 16 décembre à 17h00 heure de New York, alors qu'elle devait expirer ce 10 octobre à 17h00. Le groupe de santé helvétique explique que ce report doit donner plus de temps à la Federal Trade Commission des États-Unis (FTC) et à l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) pour mener à bien l'examen de l'opération.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.05%