Roche: nommée chez GSK, Julie Brown quitte le conseil

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi la démission de son administratrice Julie Brown suite à sa nomination en tant que directrice financière de GSK, l'un des rivaux du groupe pharmaceutique suisse.



Le laboratoire bâlois rappelle que Julie Brown siégeait à son conseil d'administration depuis 2016, date à laquelle elle avait pris la présidence de son comité d'audit.



C'est Patrick Frost, un homme d'affaires issu du secteur de la finance, qui la remplacera à titre intérimaire jusqu'à la tenue la prochaine assemblée générale, prévue en mars 2023.



Le départ de Julie Brown est effectif dès aujourd'hui.





