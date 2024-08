Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: mobilisé contre la variole simienne information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - En réaction à la déclaration de l'OMS d'une urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie de variole simienne (ex-variole du singe) en cours, Roche affirme 'travailler activement à améliorer les capacités de laboratoire d'analyse dans le monde entier'.



Le groupe de santé helvétique s'engage ainsi à 'soutenir tous ceux qui oeuvrent à surmonter l'épidémie, en leur donnant accès à des tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) de haute qualité'.



'Notre engagement à soutenir la réponse mondiale à la variole simienne a commencé en 2022 lorsque nous avons développé une série de tests pour permettre un accès mondial à des tests PCR rapides et de haute qualité', rappelle Matt Sause, CEO de Roche Diagnostics.



Pour détecter le virus, Roche a développé trois kits uniques LightMix Modular Virus à utiliser sur un instrument LightCycler 480 II, un LightCycler PRO ou un analyseur cobas z 480, ainsi que le test cobas MPXV à utiliser sur les systèmes cobas 6800/8800.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 283,90 CHF Swiss EBS Stocks +0,25%