Roche: marquage CE pour un test salivaire du Covid

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi avoir reçu le marquage CE pour l'utilisation de ses tests cobas 6800/8800 dans le cadre de la détection du Covid-19 à partir de prélèvements salivaires.



Le groupe biopharmaceutique suisse, qui proposait déjà l'analyse d'échantillons nasaux, nasopharyngés et oropharyngés, précise que cette technologie rapide et non invasive pourrait se révéler particulièrement utile à l'heure de la propagation du nouveau variant Omicron.



Le marquage CE va permettre à la société de commercialiser ses tests dans tous les pays qui reconnaissent cette certification, y compris tous les pays de l'Union Européenne.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.06%