Roche : marquage CE pour un autotest de la Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir reçu le marquage CE pour son autotest nasal de l'antigène SRAS-CoV-2 pour les tests à domicile. Il sera disponible dans les pays acceptant ce marquage dans les pharmacies et d'autres lieux, en packs de cinq tests. Le test fonctionne de manière transparente avec Navivy Pass, solution numérique de Roche qui permet aux individus et aux soignants de stocker, afficher et partager immédiatement leurs résultats de test Covid-19 et leur statut vaccinal via un code QR unique. Une première version est déjà disponible en tant que test à domicile sur un certain nombre de marchés européens depuis février 2021. Avec le marquage CE, il peut désormais être utilisé sur les marchés qui n'ont pas établi de voies d'exemption réglementaires.

