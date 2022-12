Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: Lunsumio approuvé dans le lymphome aux USA information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Genentech, la filiale biotechnologique de Roche, a annoncé vendredi que la FDA américaine avait approuvé Lunsumio dans le traitement du lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire chez l'adulte.



Lunsumio, un anticorps bispécifique, devrait être disponible dans les prochaines aux Etats-Unis.



En dépit de récentes avancées dans la recherche, le lymphome folliculaire est une maladie qui se caractérise souvent par des rechutes, voire des aggravations de l'état des patients malgré les traitement actuellement existants.



Lors d'une étude clinique de phase II, Lunsumio a montré un taux de réponse de 80% chez les patients traités, dont une majorité (57%) maintenaient une réponse favorable pendant au moins 18 mois.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.58%