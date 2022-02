Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: les tests sur cobas 5800 étendus au Covid information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 14:29









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi l'expansion du portefeuille de tests susceptibles d'être réalisés à partir de son nouveau système de laboratoire cobas 5800, avec l'ajout d'une fonctionnalité de test PCR de dépistage du Covid-19 dans les pays acceptant le marquage CE.



Le système cobas 5800, un dispositif médical de diagnostic in vitro, assure l'automatisation des procédures nécessaires à l'exécution des tests d'acides nucléiques par réaction en chaîne par polymérase (PCR).



Il permet de déceler la présence d'anticorps associés à de nombreuses maladies infectieuses, comme le VIH, l'hétatite B ou l'hépatite C.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.14%