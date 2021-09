Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : les prévisions de ventes et de BPA d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Jefferies remonte son pic de ventes estimé pour Polivy de 1,6 à 2,4 milliards de dollars, grâce à son enquête exclusive auprès de 50 oncologues américains du lymphome suggérant une pénétration de 39 à 55% en fonction des données détaillées de POLARIX. Jefferies juge aussi son enquête encourageante pour l'adoption future de bispécifiques, avec une position n°1 de Roche vue actuellement comme sûre, ce qui renforce sa confiance dans une pléthore d'opportunités stimulant la croissance des ventes en 2023 et après. Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Roche tout en remontant son objectif de cours de 4% à 415 francs suisses, affichant des estimations de BPA pour le groupe de santé, supérieures de 4 à 8% aux consensus pour 2024 et au-delà.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.40%