Roche: les prévisions de BPA d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 17:08

(CercleFinance.com) - Credit Suisse augmente ses prévisions de BPA sur 2022 de 6,0% et de BPA sur 2022-2026E de 5,9% en moyenne.



Le bureau d'analyses augmente son objectif de cours à 370 francs suisses par action (contre 350 francs suisses) pour refléter l'augmentation du BPA et réitère son conseil neutre sur la valeur.



' L'attention se porte sur les catalyseurs à court terme et pour 2022. Le deuxième semestre de l'année 22 verra la publication des données GRADUATE P3 très attendues pour le gatenerumab dans la maladie d'Alzheimer et le lancement commercial du faricimab dans la cécité liée à l'âge ' indique le bureau d'analyses.



' La direction avait averti que l'année 2022 pourrait être marquée par un ralentissement des revenus de COVID dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique (Actemra, Ronapreve). Cependant, avec la vague Omicron en cours, ces revenus pourraient être plus durables au premier semestre 22 que prévu ' rajoute Credit Suisse.