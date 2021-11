Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : les actionnaires approuvent l'opération Novartis information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Roche ont approuvé vendredi le seul obstacle qui se dressait sur le chemin du rachat de la participation détenue par Novartis au sein du groupe biopharmaceutique suisse. Roche avait annoncé au début du mois avoir convenu avec son homologue de faire l'acquisition des 53,3 millions d'actions contrôlées jusqu'ici par Novartis, une opération estimée à environ 19 milliards de francs (environ 18 milliards d'euros). Mais Roche avait également conditionné la transaction à l'approbation par ses actionnaires d'une clause prévoyant une réduction du capital via l'annulation des titres rachetés. Cette dernière opération ayant été validée par les actionnaires de Roche à hauteur de 99,85% lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui, le rachat des titres Novartis va pouvoir être finalisé dès le début du mois de décembre.

