Roche: le titre se distingue, Deutsche Bank en soutien

(CercleFinance.com) - Roche compte parmi les plus fortes hausses de l'indice SMI vendredi à la Bourse de Zurich, alors que Deutsche Bank a relevé de 'vendre' à 'conserver' son conseil sur la valeur.



A 10h20, le titre du groupe biopharmaceutique suisse avance d'environ 1% quand le SMI avance au même moment de 0,5%.



Deutsche Bank, qui était à la vente sur le titre depuis janvier 2023, estime que le sentiment de marché défavorable qui entoure le titre pourrait s'améliorer cette année grâce à des données encourageantes dans l'obésité.



De son point de vue, les résultats dévoilés hier concernant le CT-388 sont suffisamment intéressants pour pouvoir incarner une alternative crédible aux produits concurrents de Novo Nordisk et Eli Lilly dans une optique de moyen/long terme.



D'après DB, ce facteur pourrait permettre de compenser des éléments plus inquiétants, comme le récent échec de l'étude clinique dans la myasthénie gravis ou la concurrence croissante exercée par HD Eylea (Regeneron) sur les ventes de Vabysmo dans l'oedème maculaire diabétique.





