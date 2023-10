Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: le titre recule après l'échec d'un essai dans la DMD information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le titre Roche perd plus de 3% mardi à la Bourse de Zurich suite à l'échec de son essai clinique de phase III dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une maladie génétique rare qui touche l'ensemble des muscles des enfants.



Le groupe pharmaceutique suisse a essuyé un revers avec son étude 'Embark', qui n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir une amélioration significative du score 'NSAA' mesurant les tests fonctionnels globaux comme marcher, courir, sauter, monter des escaliers, sauter à cloche-pied ou se relever.



Chez les garçons âgés de quatre à sept ans suivis dans le cadre de l'essai, sa thérapie génique Elevidys n'a permis qu'une amélioration de 2,6 points de cet indicateur au bout d'un an de traitement, contre un gain de 1,9 point dans le groupe placebo.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities rappellent que Roche avait déboursé un important 'upfront' (paiement initiale) de 1,15 milliard de dollars dans le cadre de son accord de licence conclu avec Sarepta.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -3.17%