Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le test pour Epstein-Barr approuvé aux USA Cercle Finance • 05/08/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé son test de biologie moléculaire cobas EBV pour la détection de la mononucléose infectieuse Epstein-Barr. Le groupe biopharmaceutique suisse explique que l'identification du virus Epstein-Barr est importante car elle permet d'éviter la progression de maladies graves, comme les cancers chez les patients transplantés. Roche avait précédemment obtenu de la FDA le statut de 'percée thérapeutique' ('breakthrough device') pour le test, une décision ayant permis d'accélérer son approbation par l'autorité de santé américain.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.09%