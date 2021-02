Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le test nasal au Covid obtient le marquage CE Cercle Finance • 01/02/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour son nouveau test rapide antigénique nasal de détection de la Covid-19. Le test sera disponible dans les pays acceptant le marquage CE d'ici la mi-février 2021, assure Roche. Ce nouveau test permet de recueillir l'échantillon dans la zone avant du nez plutôt qu'au niveau du nasopharynx, ce qui constitue une procédure plus simple plus rapide et réduit l'inconfort général du patient. Moins invasif, le test offre surtout la possibilité de réaliser des auto-prélèvements sous la supervision d'un professionnel de santé, réduisant par conséquent les interactions et le risque d'exposition. Le lancement est réalisé en partenariat avec SD Biosensor qui se prépare d'ailleurs à soumettre une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

