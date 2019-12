Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le Tecentriq conforté par une étude Cercle Finance • 13/12/2019 à 11:38









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce vendredi que son immunothérapie contre le cancer Tecentriq, plus des thérapies ciblées, a contribué à réduire le risque d'aggravation ou de décès chez les patients atteints d'une forme agressive de cancer de la peau. L'étude de phase III a en effet atteint son critère d'évaluation principal, montrant une amélioration cliniquement significative de la survie sans progression chez les personnes atteintes d'un mélanome avancé positif à la mutation BRAF V600 précédemment non traité.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks 0.00%