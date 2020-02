Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le Risdiplam conforté par une étude Cercle Finance • 06/02/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce jour que son Risdiplam a montré une amélioration significative de la fonction motrice chez les personnes âgées de 2 à 25 ans atteintes d'atrophie musculaire spinale de type 2 ou 3. Roche fait ainsi état de 'résultats médicalement significatifs et statistiquement significatifs dans les critères d'évaluation primaires et secondaires' dans son étude. Ces données ont été présentées lors du 2e Congrès scientifique et clinique international sur l'atrophie musculaire spinale, organisé du 5 au 7 février à Evry.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.30%