Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: le rachat de Telavant auprès de Roivant est bouclé information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Roche a finalisé l'acquisition auprès de Roivant de sa filiale Telavant pour un montant de 7,1 milliards de dollars, une opération qui avait été annoncée en octobre dernier.



Ce rachat va permettre au groupe biopharmaceutique suisse de mettre la main sur RVT-3101, un nouveau traitement considéré comme prometteur dans la prise en charge des maladies inflammatoires de l'intestin comme la rectocolite et la maladie de Crohn.



L'accord prévoit le versement d'un montant additionnel de 150 millions de dollars en numéraire dans l'hypothèse où certaines étapes de développement devaient être réalisée à court terme.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -2.63%