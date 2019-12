Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le Kadcyla valisé par l'Union européenne Cercle Finance • 19/12/2019 à 11:19









(CercleFinance.com) - Roche annonce que les autorités régulatrices européennes de santé ont approuvé le Kadcyla, pour le traitement du cancer du sein à un stade précoce. Plus précisément, la Commission européenne a approuvé Kadcyla pour le traitement après chirurgie de patientes adultes atteintes d'un cancer du sein précoce HER2 positif, avec maladie invasive résiduelle après traitement néoadjuvant. Le Kadcyla a été conçu pour délivrer une chimiothérapie puissante directement aux cellules cancéreuses.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks +0.20%