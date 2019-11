Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le Kadcyla approuvé au Canada Cercle Finance • 29/11/2019 à 14:49









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce vendredi que l'autorité régulatrice de la santé au Canada a approuvé le Kadcyla pour le traitement du cancer du sein précoce HER2-positif, après une chirurgie. Cette approbation est basée sur les résultats d'une étude de phase III qui a montré que le Kadcyla réduit de 50% le risque de récurrence du cancer du sein invasif résiduel ou de décès, quelle que soit sa cause, par rapport à l'Herceptin, un autre médicament de Roche. À trois ans, 88% des personnes traitées avec Kadcyla ne présentaient pas de cancer du sein contre 77% traitées avec Herceptin.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.26%