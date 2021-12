Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le conseil d'administration va évoluer information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - Roche fait savoir que son conseil d'administration a approuvé les premières propositions pour l'assemblée générale annuelle (AGA) prévue le 15 mars 2022. Paul Bulcke, membre du Conseil d'administration depuis 2011, a décidé de ne pas se représenter à l'Assemblée générale de 2022, après onze ans de mandature. Par conséquent, le conseil d'administration proposera l'élection du Dr Jemilah Mahmood, actuellement conseillère spéciale en santé publique du Premier ministre malaisien, lors du prochain vote de l'AGA de 2022.

