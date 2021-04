Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le CHMP recommande Venclyxto Cercle Finance • 23/04/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché de Venclyxto dans le traitement de la leucémie myéloblastique aiguë (LMA), un cancer du sang difficile à traiter. Dans son communiqué, le laboratoire suisse explique que l'avis favorable fait suite à une étude de phase III ayant satisfait à ses deux critères d'évaluation primaire, à savoir la survie globale et le taux de rémission complète composite. La franchise Venclexta/Venclyxto est développée en collaboration avec l'américain AbbVie.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.61%