Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le CHMP recommande l'approbation du Kadcyla Cercle Finance • 15/11/2019 à 14:06









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce jour que le CHMP (Comité des médicaments à usage humain) recommande l'approbation par l'UE du Kadcyla, pour le traitement adjuvant du cancer du sein HER2-positif au stade précoce et de la maladie invasive résiduelle. 'Kadcyla réduit de moitié le risque de récurrence de la maladie ou de décès par rapport à Herceptin en traitement adjuvant chez certaines patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce HER2-positif', explique Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.53%