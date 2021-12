Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le CHMP recommande Actemra/RoActemra dans le Covid information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait recommandé d'étendre l'indication d'Actemra/RoActemra pour désormais inclure le traitement des patients atteints des formes sévères de la Covid-19. Le groupe biopharmaceutique suisse précise que l'avis favorable de cette émanation de l'Agence européenne du médicament porte sur l'utilisation du produit chez les patients adultes recevant des corticostéroïdes et une aide respiratoire. Selon son communiqué, la Commission européenne devrait rendre 'prochainement' une décision finale sur le dossier. A en croire des données de phase III, Actemra/RoActemra - un traitement existant de l'arthrite rhumatoïde - a permis de réduire le risque de décès chez les patients atteints des formes grave ou critique de la Covid-19.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.92%