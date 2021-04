Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : le Canada approuve un test anti-Covid Cercle Finance • 06/04/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que son nouveau test de détection du Covid-19 avait obtenu une autorisation de mise sur le marché en urgence de la part de Santé Canada, l'autorité sanitaire canadienne. Le test, baptisé 'Elecsys Anti-SARS-CoV-2-S', mesure le niveau d'anticorps chez les patients qui ont été exposés au virus ou qui ont reçu le vaccin, ce qui permet à la fois d'établir l'immunité potentielle et l'efficacité du vaccin. En résumé, le test sérologique permet de savoir si une personne a déjà été infectée, ou si elle a potentiellement développé une immunité face au virus. Le test - qui affiche une spécificité une sensibilité de 98,8% 14 jours ou plus après un diagnostic par test PCR - peut être utilisé par les hôpitaux et laboratoires sur les analyseurs cobas, largement disponibles au Canada. Ces systèmes entièrement automatisés peuvent fournir des résultats en environ 18 minutes, avec un débit de test pouvant atteindre 300 tests par heure.

