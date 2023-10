Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: le 3ème trimestre déçoit, mais prévisions confirmées information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - Roche a ouvert jeudi la saison des résultats trimestriels des géants européens de la pharmacie en dévoilant un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes du marché.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe bâlois ont augmenté de 1% (-6 % en monnaies locales) pour atteindre 44,1 milliards de francs suisses, freinée par la baisse des ventes de produits liés au Covid-19 et l'érosion des biosimilaires.



Les cinq principaux moteurs de croissance de Roche, Vabysmo (maladies oculaires graves), Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie), Polivy (cancer du sang) et Evrysdi (amyotrophie spinale), ont généré un chiffre d'affaires total de 11,2 milliards, soit une augmentation de 41%.



Au troisième trimestre, les ventes totales ont progressé de 7% à 14,27 milliards de francs, alors que les marchés attendaient 14,33 milliards.



Du fait de la forte diminution des ventes de produits liés au Covid, Roche dit toujours prévoir une baisse de son chiffre d'affaires cette année, 'dans la partie basse de la plage à un chiffre' (à taux de change constants).



En excluant l'effet Covid, Roche table sur une forte croissance de ses ventes dans les activités de base des deux divisions, la pharmacie et le diagnostic.



Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait globalement évoluer parallèlement à la baisse des ventes (à taux de change constants), ce qui n'empêche pas le laboratoire de tabler sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.



Le titre cédait plus de 3% à la Bourse de Zurich suite à cette publication, tandis que l'indice SMI perdait 1,3%.





